Siviglia, Castro: "Valutiamo Bacca. Jovetic mi piace. Banega vuole tornare"

Fonte: Sport.es

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente del Siviglia, José Castro, apre le porte al possibile ritorno di Carlos Bacca alla società andalusa: “In attacco stiamo cercando un grande giocatore che possa fare tanti gol. Carlos Bacca è una delle nostre opzioni e qui ha già dimostrato di saperli fare, visto che ne ha segnati più di 60. Se posso confermare che stiamo valutando un suo ritorno? Si, lo stiamo valutando. Stiamo trattando con diversi giocatori, quello è vero. Tra questi c'è Ever Banega, a cui piace l'idea di tornare a Siviglia. E vorremmo anche che Jesus Navas tornasse, mentre Carlos Bacca è un'altra opzione: è stato già qui e ha fatto 60 gol... Stiamo lavorando per portare qui gente che conosca il calcio spagnolo. Jovetic? Mi piace, ma il suo cartellino ha un prezzo molto alto. L'Inter ha rifiutato una nostra proposta per ridefinire i termini dell'accordo, ma questo non vuol dire che non torni. Comunque, per il turno preliminare di Champions League avremo una squadra competitiva. In dieci giorni possono succedere tante cose...".