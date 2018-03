Siviglia, Montella in corsa su due fronti. Liga troppo altalenante

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - Un rendimento piuttosto altalenante quello del Siviglia di Vincenzo Montella, ma il tecnico italiano dalla sua ha la storica qualificazione degli andalusi ai quarti di Champions League. Un traguardo che dalle parti del Sanchez-Pizjuan non raggiungevano da oltre 60 anni, giusto per rendere l'idea dell'impresa. In Liga, invece, il Siviglia galleggia al limite della zona Europa League. Un bilancio che resta per il momento positivo seppur con qualche sconfitta inattesa di troppo.

LA SITUAZIONE ATTUALE - A fine dicembre Montella ha firmato col Siviglia un contratto di un anno e mezzo, con scadenza 2019. all'interno della dirigenza del club spagnolo c'è soddisfazione per i metodi di lavoro dell'allenatore italiano e anche il pubblico sta imparando via via ad apprezzarlo. La posizione in Liga non soddisfa, ma restano ancora da giocare una finale di Copa del Rey e soprattutto un quarto di finale di Champions. Per questo oggi la conferma del tecnico in panchina sembra altamente probabile.

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: non comunicato.

Permanenza: 70%