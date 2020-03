Siviglia-Roma, le aperture: "Aplazado". E in Andalusia aumenta il numero di contagiati

Questa sera sarebbe dovuta andare in scena Siviglia-Roma. Partita che non si giocherà a seguito del divieto del Governo spagnolo imposto ai voli dall'Italia e per l'Italia. ABC, giornale di Siviglia, parla oltre che della partita anche della situazione generale in Andalusia, che: "Aumenta di 102 il numero di infettati". Taglio basso per il Diario de Sevilla: "Quando e come si giocherà Siviglia-Roma?" evidenziando la proposta UEFA di giocarsi la qualificazione in campo neutro in una sfida secca. "Aplazado", ossia "Rinviata" è il titolo odierno di Estadio Deportivo.