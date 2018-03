Skriniar: "Abbiamo sbagliato diverse partite. Scudetto? Spero Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato a Pravda.sk del suo momento all'Inter e delle prospettive per il futuro. Ecco le dichiarazioni, riportate da fcinternews: "L'interesse di altre squadre? Non so nulla al riguardo, io per adesso sono concentrato solo sulle prestazioni con l'Inter. Domenica siamo riusciti a rompere la serie negativa e vincere, speriamo di poter continuare così. Vogliamo approfittare al meglio delle prossime partite per arrivare nei primi quattro posti e partecipare alla prossima Champions League. Perché quella serie nera? Noi in allenamento ci siamo sempre impegnati a fondo, però poi i risultati non arrivavano. Abbiamo sbagliato diverse partite e abbiamo perso il passo. Forse a livello mentale o di idee non eravamo perfettamente sistemati". Sulla lotta scudetto aggiunge: "Juve o Napoli? Mi auguro vinca quest'ultima, perché è lì che gioca il mio amico Hamsik; mi piacerebbe molto. Devo dire che il gioco del Napoli mi piace molto. So che però non sarà facile, perché la Juventus ha individualità eccellenti in grado di spaccare le partite".