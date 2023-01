Skriniar conferma l'accordo col PSG: "È vero, ho firmato. Ora attendo l'intesa tra i club"

Il futuro di Milan Skriniar è al Paris Saint-Germain. Non ci sono più dubbi a riguardo, e a confermare questo scenario è il diretto interessato, in un breve virgolettato affidato al portale futbolsfz.sk: "Se ho firmato con il Paris Saint-Germain? Sì, è vero. Ora, però, non posso aggiungere ulteriori dettagli: sono in attesa che i due club trovino un accordo".