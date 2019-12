© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter di Antonio Conte perde contro il Barcellona e saluta la Champions League. Milan Skriniar ha spiegato ai microfoni di InterTV i motivi della sconfitta: "Oggi secondo me abbiamo fatto una buona gara, anche dal punto di vista tattico e sull'aspetto fisico. Abbiamo creato tante occasioni, ma non siamo riusciti a fare gol. Contro squadre come il Barcellona, se non ci riesci paghi il conto. Noi siamo uniti anche fuori dal campo e questo è importante; cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno, questa sconfitta non ci deve fermare. Possiamo fare molto bene insieme. La Fiorentina? Da domani dobbiamo pensare a lavorare per la gara di domenica: una sfida difficile, ma che bisogna vincere per restare primi in classifica", riporta fcinternews.it.