Skriniar: "Felice all'Inter. Potrei fare come Hamsik al Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato a margine della premiazione per il miglior giocatore slovacco, premio vinto ancora una volta da Marek Hamsik. Queste le parole di Skriniar, classificatosi al secondo posto, riportate da FcInterNews: "Questo premio significa molto per me. Vorrei ringraziare in particolare i miei amici, compagni di squadra e tutti coloro che mi sostengono. Anche i fan senza i quali il calcio non sarebbe come è. Voglio congratularmi con Marek, la sua vittoria è meritata e credo che deterrà questo premio per gli anni a venire. Alla fine di giugno ero un giocatore della Sampdoria, dove ho fatto buone performance. Ricorderò alcuni momenti di questi mesi come il trasferimento all'Inter, dove ho segnato anche alcuni gol. Mi piace l'Inter, sono contento di essere lì. Forse potrei avere una carriera come Marek Hamsik al Napoli, sarebbe bello".