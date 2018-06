Skriniar giura amore eterno: “Firmerei a vita con l’Inter”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervita alla Gazzetta dello Sport: “Non conosco le vicende di mercato e non ne parlo nemmeno, non so se il Barcellona o altri club mi vogliano. Sarò sincero, forse ripetitivo: tutto ciò non mi interessa. Nella mia testa c’è solo l’Inter. Firmerebbe a vita? Non è una cosa impossibile, vedo il mio amico Marek Hamsik che a Napoli è diventato una bandiera. Perché a me non potrebbe succedere lo stesso con l’Inter? Qui sto benissimo, non c’è alcun motivo per pensare di andare via”.