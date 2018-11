Skriniar, l'Inter ha già rifiutato 70 mln. Per il rinnovo parti distanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla situazione contrattuale di Milan Skriniar. L'Inter, si legge, la scorsa estate ha già rifiutato offerte molto vicine ai 70 milioni di euro e adesso è al lavoro per rinnovare il contratto del difensore slovacco in scadenza nel 2022. Al momento, però, le parti non sono vicine all'accordo.