Skriniar: "Non voglio lasciare l'Inter, ma può succedere qualsiasi cosa"

© foto di Federico Gaetano

"Non ho intenzione di lasciare l'Inter però può succedere qualsiasi cosa". Parola di Milan Skriniar, difensore dell'Inter che ha parlato allo youtuber Sajfa: "Mi hanno accostato a Barcellona e Bayern Monaco? Ho letto anch’io. Le notizie su Internet del loro interesse non erano false, ma non c'è stato alcun dialogo ufficiale".

Quanto vali?

"Non lo so bene, penso di valere circa 70 milioni".