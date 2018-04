Sliding Doors. Dal sogno Champions all'incubo fallimento

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era la Juventus che ci si aspettava. Il gol è arrivato allo scadere, è vero, e Allegri l'ha etichettato come un episodio, ma la vittoria del Napoli arrivata grazie a una frustata di testa di Kalidou Koulibaly al 90esimo ha premiato la squadra che ha giocato meglio. La Juventus non doveva scendere in campo in questo modo. Non è nello spirito dei bianconeri difendere uno 0-0 e questo atteggiamento troppo conservativo alla fine non è stato premiato. Il pallino del gioco quasi sempre in mano agli ospiti, una gara che nel suo trend non è cambiata nemmeno con l'inserimento a inizio secondo tempo di Cuadrado.

Il match di ieri ha confermato il momento delicato di una squadra che da quel rigore, da quel post Real Madrid-Juventus, non sembra ancora essersi ripresa. Era quella la gara del sogno, dell'impresa sfiorata, una partita che poteva riscrivere la storia della Juventus. Il sogno Champions da continuare ad alimentare tragicamente infranto da un episodio che fa ancora parlare e discutere.

Non è facile per nessuno riprendersi dopo un match del genere e non lo è nemmeno per la Juventus. Che dopo la sfida del Bernabeu ha spazzato via la Sampdoria, ma poi ha conquistato un solo punto in due gare. Una frenata che fa rumore solo se ti chiami Juventus e che ha riaperto il discorso Scudetto. "Abbiamo ancora un punto in più", ha detto Allegri stamattina. Ma adesso lo spettro di una stagione fallimentare è dietro l'angolo e dovrà esser brava la Juventus a venir fuori da questa situazione prima che sia troppo tardi.