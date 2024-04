Smalling vuole riprendersi la Roma. L'inglese punta alla conferma per il prossimo anno

vedi letture

Al 18 aprile il riepilogo stagionale di Chris Smalling presenta il numero 8 alla voce presenze, sette. Di cui solo 4 da titolare. L'ultima delle quali nell'andata dei quarti di Europa League contro il Milan la scorsa settimana. Numeri questi che racchiudono al loro interno, non solo il calvario fisico vissuto dal centrale inglese, ma anche una buona fetta dei problemi difensivi del club capitolino.

Con la doppia sfida contro il Diavolo, però, l'ex Manchester United ha dato il via ad un mini campionato che avrà il compito di aiutare i giallorossi nel finale di stagione, fra la rincorsa per un posto Champions e il sogno di una nuova finale di Europa League.

C'è, però, anche un ulteriore obiettivi per il classe 1984: dimostrare di essere importante anche in proiezione futura. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Smalling ha palesato la chiara intenzione di voler tornare il pilastro della retroguardia capitolina anche in vista della prossima stagione.

Per l'estate, infatti, le voci di un suo addio sono già iniziate a circolare, ma il contratto fra le parti scade nel 2025 e l'idea di Smalling è di arrivare almeno a quella data. Come centro nevralgico della difesa della Roma di Daniele De Rossi