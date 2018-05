Smettere o no? Buffon non ha deciso: "Lo dirò la prossima settimana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon non ha ancora deciso se smettere o meno di giocare. Nel corso della sua ultima conferenza stampa da calciatore della Juventus, il numero uno bianconero s'è così espresso sul suo futuro: "Fino a 15 giorni fa sembrava scontato il mio ritiro, poi sono arrivate offerte davvero importanti. Per una carriera fuori dal campo la più importante me l'ha fatta Andrea (Agnelli, ndr), ma ne sono arrivate diverse. Ora penso all'ultima gara di campionato, poi mi prenderà 2-3 giorni in cui in totale serenità valuterò il da farsi. Sicuramente non continuerò a giocare in Italia".

(Clicca qui per la conferenza stampa integrale