Sogno James per il salto di qualità. Napoli e Ancelotti a lavoro per il colpo

James Rodriguez e il Napoli, avanti a grandi passi. La società azzurra da oramai diversi giorni sta lavorando a quello che potrebbe essere il colpo dell'estate, un regalo che permetterebbe ai tifosi di sognare e al tecnico Ancelotti di alzare la qualità della sua rosa.

Trattativa e costi - Dopo i due anni di prestito al Bayern Monaco ed il mancato riscatto il colombiano è tornato al Real Madrid. Solo momentaneamente, visto che il diez dei Cafeteros non rientra nei piani tecnico-tattici di Zizou. Il Napoli ha fiutato per tempo lo spiraglio e si sta giocando tutte le carte a sua disposizione. Il Real è fermo sulla propria valutazione di 50 milioni di euro, il Napoli prende tempo e studia la strada meno impervia. Che alla fine dovrebbe essere quella del prestito oneroso da 10 milioni con diritto (virtualmente obbligo) di riscatto fissato a 40 (anche se il Napoli vorrebbe abbassare questa cifra). Dalla sua gli azzurri avrebbero anche le agevolazioni del Decreto Crescita, ma ancora la quadratura non è stata trovata.

Fattore Ancelotti - Il tecnico azzurro sta svolgendo un ruolo decisivo nella trattativa. Soprattutto dal punto di vista del convincimento di James. I due hanno condiviso l'esperienza madrilena e lo stesso giocatore vede di buon occhio un ricongiungimento col tecnico che nel 2014/2015 gli concesse 46 presenze e fu ripagato con 17 gol e 18 assist.