Solo 55 minuti in 4 gare. Lichtsteiner: "A fine anno potrei anche smettere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finora ha giocato solo 55 minuti. Meno di un'ora, nonostante le 4 gare ufficiali già giocate dall'Arsenal. Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che in estate ha chiuso la parentesi Juventus per trasferirsi a Londra, sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua carriera.

Non è abituato a restare ai margini e per questo motivo, a 34 anni già compiuti, sta maturando una clamorosa decisione: "Se dovessi rendermi conto di non essere ai livelli degli ultimi anni non direi addio solo alla nazionale svizzera, ma alla mia carriera", ha detto Lichtsteiner che ha spiegato la decisione maturata in estate di cedere alla corte dell'Arsenal: "Mi volevano altri 5 club che mi avrebbero garantito il posto da titolare, Ma io volevo un grande club. Cercavo una sfida impegnativa e sapevo che all'Arsenal avrei dovuto lottare con Hector Bellerin. Per me però è abbastanza insolito essere regolarmente un sostituto. Nelle prime tre gare mi sono accomodato in panchina, una cosa mai accaduta prima".