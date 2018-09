SONDAGGIO TMW - Chi tra le italiane passerà il girone di Champions?

Quante cose sono cambiate da inizio anno, per Marcelo Brozovic. Su tutte, il giudizio, o la valutazione tecnica, di Luciano Spalletti per lui. “E’ lui ad autoscludersi”, “Forse ci ho messo troppo tempo a capirlo”, “Brozovic in quel ruolo è fortissimo, si sente responsabilizzato”...