Sondaggio TMW - Chi vincerà la Champions League?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool e Roma. Queste le quattro squadre ancora in corsa per la vittoria della Champions League 2017/18. I favoriti sono i campioni d'Europa, che ai quarti hanno eliminato la Juventus grazie al rigore trasformato in extremis da Cristiano Ronaldo, ma a questo punto della competizione tutte e quattro le squadre puntano ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Chi la spunterà? CLICCA QUI e dicci la tua!