Sondaggio TMW: i tifosi contro la convocazione azzurra di Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è chiuso oggi il sondaggio sulla possibile convocazione di Gianluigi Buffon, annunciata dallo stesso ct a interim dell'Italia e vidimata anche dal portiere della Juventus, con la maglia azzurra. 3428 i votanti al sondaggio di Tuttomercatoweb.com, il 79,73% è netto: "no, deve essere l'anno zero a partire dalle amichevoli", è l'opzione decisamente più votata mentre solo il 20,27% si schiera dalla parte di Di Biagio e Buffon col voto a "sì, giusto convocarlo perché è un punto di riferimento per il periodo di transizione".