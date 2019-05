© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Inter a un bivio: confermare Spalletti o cambiare allenatore?". Questo l'ultimo sondaggio di TMW in merito al futuro allenatore dell'Inter. In questo momento, la società nerazzurra non ha ancora sciolto le riserve: il tecnico di Certaldo ha altri due anni di contratto, ma si fa largo la possibilità di un cambio. Voi cosa fareste: clicca qui e partecipa al nostro sondaggio.