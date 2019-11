SONDAGGIO TMW - Italiane, chi va avanti in Champions League?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se il cammino per le romane si è molto complicato, in Champions League le quattro italiane in corsa hanno tutte chances di qualificarsi alla fase finale della competizione più ambita d'Europa. Chi la situazione più complicata è sicuramente l'Atalanta, che col punto ottenuto contro il Manchester ha però almeno la possibilità di sperare: due vittorie nelle ultime due gare potrebbero però non bastare. Chi invece avrebbe la certezza di qualificarsi con sei punti è l'Inter, anche se gli avversari si chiamano Sparta Praga e Barcellona. Al Napoli invece basterà un successo, nella sfida contro il Liverpool ad Alfield o in casa contro il Genk. Tutti discorsi che per la Juve sono superati: la squadra di Sarri ha già convalidato il pass per gli ottavi. Chi va avanti in Champions League?

Queste le opzioni:

- Passerà solo la Juventus

- Juventus e Napoli

- Juventus, Napoli e Inter

- Juventus e Inter

- Juventus, Napoli e Atalanta

- Juventus, Atalanta e Inter

- Tutte: Juventus, Atalanta, Napoli e Inter

