© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter e Milan riusciranno ad andare in Champions League? Sette gare al termine del campionato e una lotta per l'Europa ancora aperta per nerazzurri e rossoneri. Luciano Spalletti, Gennaro Gattuso, Mauro Icardi, Krzysztof Piatek e compagnia giocante e segnante, riusciranno a centrare l'obiettivo? Sarà invece solo una delle due milanesi oppure, quarta ipotesi proposta dal sondaggio di Tuttomercatoweb.com, nessuna delle due sarà in grado di conquistare la qualificazione alla Champions League 2019/2010? Cliccate sul link in calce per esprimere la vostra preferenza. Votate il sondaggio di Tuttomercatoweb.com cliccando QUI .