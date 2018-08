SONDAGGIO TMW - Mercato, Napoli la big che s'è mossa peggio per i nostri lettori

Sirigu 6: non può nulla sul capolavoro di Dzeko. Attento nelle volte in cui gli attaccanti della Roma hanno centrato la porta. Izzo 7: si immola su Pastore nel primo tempo, togliendo di fatto un gol che sembrava certo. Prestazione attenta e anche Dzeko è tenuto a bada. Si fa male...

Chiuso il mercato estivo, spazio al campo con i primi anticipi del campionato 2018-19 tra ChievoVerona-Juventus e Lazio-Napoli con due vittorie esterne. Stando ai voti degli utenti di Tuttomercatoweb.com , è proprio la formazione partenopea la delusione tra le big in termini di campagna acquisti. Oltre ventimila le preferenze espresse sul nostro portale, con i partenopei che staccano il resto dei top club con quasi il 74% delle preferenze. Dietro la Lazio, poi la Roma. C'è la Juve con quasi il 5%, meno dei bianconeri Milan e Inter che si stabilizzano intorno al 3%. Di seguito il grafico con le votazioni registrate nell'ultima settimana su TMW :

