sondaggio Plebiscito dei lettori: sì per l'introduzione del challenge

1500 voti circa al sondaggio di Tuttomercatoweb.com e un plebiscito: i lettori del nostro portale sono favorevoli all'introduzione del challenge in Serie A. Oltre il 70% ha infatti optato per l'opzione "si, è necessario per costringere gli arbitri a rivedere gli episodi controversi". Al 27%, invece, "no, le interruzioni nel corso del match diventerebbero davvero troppe". Il messaggio all'Ifab è servito, i lettori di TMW raccolgono l'assist della FIGC.