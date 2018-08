Sorpresa Sassuolo al Mapei: Berardi batte l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta un rigore di Berardi, nel primo tempo, a regalare i primi tre punti al Sassuolo. Spalletti inizia male

LE FORMAZIONI - Classico 4-3-3 del Sassuolo, pure con un De Zerbi nuovo in panchina. Quindi Consigli in porta, Ferrari-Magnani coppia centrale di difesa con Lirola e Rogerio ai lati. Magnanelli in cabina di regia, Bourabia e Duncan completano il reparto. Berardi, Boateng e Di Francesco in avanti. Risponde Spalletti con un 4-2-3-1 che vede la sorpresa Dalbert a sinistra, D’Ambrosio a destra, de Vrij e Miranda a difendere Handanovic. Vecino e Brozovic a metà campo, Martinez dietro a Icardi, con Politano e Asamoah sui lati.

AMBASCE CONTINUE - Dovrebbe essere una Inter scintillante, come nel precampionato, invece è il Sassuolo che fa gioco e partita. Pronti via e Bourabia, spedito in porta, arriva fino alla zona di Handanovic, che firma subito il primo intervento stagionale. Berardi agisce più sul centrodestra che non largo, Dalbert non gli si avvicina quasi mai lasciandogli troppo spazio. È così che l'Inter comincia ad avere grossi problemi, con Asamoah che mura fortunosamente una conclusione di Berardi. Dall'altra parte Lautaro è l'unico che riesce a saltare l'uomo con continuità, costringendo alle cattive i difensori del Sassuolo. La maggior qualità nel primo tempo si traduce in un contropiede che Di Francesco tenta di concludere, ma viene affossato da una trattenuta di Miranda: giallo al brasiliano e rigore che Berardi trasforma, pur con qualche problema. Uno a zero al ventisettesimo.

NIENTE EQUILIBRIO - L'Inter continua a soffrire, non riesce a trovare una continuità di gioco e subisce spesso le accelerate degli attaccanti emiliani. L'unico vero lampo arriva a due minuti dalla fine, perché Asamoah entra in area, Magnanelli lo affossa. Rigore netto che l'arbitro Mariani non concede, tra le lamentele sia del ghanese sia di capitan Icardi. Il primo tempo si chiude qui.

DENTRO PERISIC - Dalbert viene bocciato a fine primo tempo, con Spalletti che arretra Asamoah sulla linea di difensori a marcare la brillantezza di Berardi. Il neo entrato impiega due minuti e, su un sombrero di Lautaro, gira verso la porta, spedendo alto. Poco dopo Miranda interviene scomposto su Boateng, rischiando il secondo giallo. Il Sassuolo gioca molto in contropiede, perché Berardi è davvero in formissima e spesso non viene limitato. Dall'altra parte Politano prova ad alzare i ritmi, saltando l'uomo e sperando verso la porta, con la conclusione che finisce fuori. Poi due occasioni in un minuto: Lirola pesca Boateng in mezzo all'area, l'ex Milan colpisce il palo con un tiro sporco. Poi Perisic, correndo sulla sua fascia, mette in mezzo per Icardi che non manda verso lo specchio da pochi passi.

NON CAMBIA NIENTE - La girandola dei cambi, con Keita e Karamoh che entrano al posto di Martinez e Brozovic non porta a cambi. Così l'unico intervento di Consigli arriva al 92', su zuccata di de Vrij: ottima la risposta dell'ex Atalanta che, di fatto, regala tre punti al Sassuolo insieme a Berardi.

Sassuolo-Inter

Marcatori: Berardi 27'.

Inter (4-2-3-1)

Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Miranda, Dalbert (dal 45' Perisic); Vecino, Brozovic; Politano, Martinez (dal 68' Keita), Asamoah; Icardi

Sassuolo (4-3-3)

Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogelio; Duncan, Manganelli, Bourabia (dal 64' Sensi); Berardi, Boateng, Di Francesco (dal 74' Boga).