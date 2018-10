Sospetta combine PSG-S.Rossa, De Laurentiis: "Si rischia di restare in 2"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Come la vogliamo mettere con sta storia che è venuta fuori delle scommesse da 5mln di euro che è venuta fuori?". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sulla prossima sfida contro il Paris Saint-Germain e soprattutto sulla sospetta combine di PSG-Stella Rossa 6-1. "I responsabili cosa diranno? Qui - prosegue - si potrebbe corriere il rischio anche di azzerare tutto con soltanto due squadre in corsa, così sentivo dire ieri in quel di Capri... Mpabbè, Neymar, Cavani? Io me la vado a giocare con Ancelotti!".