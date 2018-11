Sousa: "Chiesa come CR7. Deve restare ancora un po' alla Fiorentina"

© foto di Giacomo Morini

Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato dei viola ai microfoni di Sky Sport: "Passeggiare all'interno del Franchi mi ha fatto un effetto che non mi aspettavo, mi sentivo come a casa. Sono stato felice di tornare. Bernardeschi? Vivere la Juve è la cosa migliore che gli potesse capitare. Chiesa? Ha una base familiare ottima e la base personale mi ricorda quella di Cristiano Ronaldo, ha sempre fame e voglia di battere tutti i suoi record. Per lui è importante giocare a Firenze e poi dovrà andare in un club dove potrà vincere tutto maturando ancora, ma ora non è il momento di lasciare Firenze. Lo stanno gestendo tutti molto bene. La Roma? È una squadra fortissima che ha tanta qualità. La piazza deve vincere, è diversa da Firenze. La Serie A? L'unica che ha chance di dare noia alla Juve è l'Inter, una squadra costruita molto bene e con un grande allenatore. I bianconeri però non sono facili da battere e CR7 ha dato un impatto importante, anche a tutto il campionato italiano".