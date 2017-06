Spagna-Italia U21, le formazioni ufficiali: Caldara recupera e parte dal 1'

Fonte: dall'inviato a Cracovia

© foto di Imago/Image Sport

Sono giunte in questi istanti le formazione ufficiali di Spagna-Italia, sfida valida come seconda semifinale dell'Europeo Under 21 di Polonia, in procinto di giocarsi a Cracovia. Neanche una modifica nell'undici tipo iberico, mentre Di Biagio sorprende inserendo un Caldara non in perfette condizioni sin dal primo minuto al fianco di Rugani. Sono Chiesa e Calabria, infine, i sostituti degli squalificati Conti e Berardi. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della gara:

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Bellerin, Meré, Vallejo, Jonny; Ceballos, Saul, Llorente; Asensio, Ramirez, Deulofeu.

A disposizione: Blanco, Pau, Gayà, Mayoral, Suarez, Merino, Williams, Odrizola, Oyarzabal, Soler, Hernandez, Gonzalez.

Allenatore: Albert Celades.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Rugani, Barreca; Gagliardini, Pellegrini, Benassi; Chiesa, Petagna, Bernardeschi.

A disposizione: Cragno, Scuffet, Pezzella, Ferrari, Biraschi, Cataldi, Locatelli, Grassi, Garritano, Cerri, Petagna.

Allenatore: Luigi Di Biagio.