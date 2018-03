Spal, Antenucci: "Juve fortissima, ma nelle gare ci sono tante variabili"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mirco Antenucci ha parlato anche della sfida alla Juventus: "Confrontarsi con tutti quei campioni è bellissimo, non vedo l’ora di scendere in campo. Sono fortissimi, ma poi le partite vanno giocate e ci sono tante variabili. Della Juve mi impressiona la voglia di vincere: a tutti capita la volta in cui sei meno carico, a loro mai. E poi hanno il vizio di non prendere gol...". Sulla salvezza: "Adesso si è allargato il discorso, noi abbiamo fatto sette punti in tre partite eppure siamo ancora lì. Nella bagarre sono entrati sorprendentemente anche Cagliari, Chievo e Sassuolo".