SPAL, Antenucci: "Non mi aspettavo la proposta di rinnovo. Sono felice"

Dopo il rinnovo fino al 2020 arrivato nella giornata di ieri il capitano della SPAL Mirko Antenucci ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ferrarese: "Sono molto contento, non me l'aspettavo. È stata una proposta della società e non ci ho pensato due volte. Sto bene a Ferrara e avevo tanta voglia di continuare questo percorso con la SPAL: c'è stato subito feeling con tutti, con la città e con i tifosi. Il capitano rappresenta la squadra e la città: proviamo a dare tutto in ogni partita. Ho girato molto nella mia carriera ma con questo club ho trovato un qualcosa di speciale. Vogliamo salvarci, lotteremo fino alla fine per raggiungere l'obiettivo. In passato sono stato in Inghilterra perché volevo confrontarmi anche con altre realtà. In Serie A poi sono riuscito a fare qualcosa che non avrei pensato. I nostri tifosi sono fantastici e l'esempio è quello di Reggio Emilia contro il Sassuolo di domenica scorsa, sembrava di giocare in casa".