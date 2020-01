© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano dettagli dal summit tra SPAL e Torino per Kevin Bonifazi. Il centrale è il grande obiettivo degli estensi per rinforzare la difesa di Leonardo Semplici. La proposta complessiva, spiega Sky, è di 11-12 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto. E' l'offerta pare definitiva della SPAL, ancora valutazioni in corso dei granata.