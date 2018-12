© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Bonifazi, difensore della SPAL, ha parlato al termine del pareggio contro il Chievo Verona: "Siamo un po' delusi - riporta LoSpallino.com - Volevamo vincere a ogni costo e ce l'abbiamo messa tutta. Inizia però a non bastare e ora dobbiamo tornare alla vittoria perché i punti contano più della prestazione. La gara contro il Napoli? Non possiamo considerarla proibitiva, dobbiamo andare al San Paolo per ottenere il massimo. Dobbiamo evitare di presentarci ad armi basse perché altrimenti rimediamo una figuraccia. Quella con l'Udinese sarà una partita più alla nostra portata ma la dovremo affrontare allo stesso modo. La classifica? Si guarda sempre, è una cosa fondamentale, dobbiamo pensare a terminare il girone d'andata con 4 punti per girare almeno con 20 punti in classifica. Sarebbe l'ideale".