SPAL, Bonifazi: "Il gol alla Roma? Grande gioia per i miei genitori laziali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Kevin Bonifazi, difensore della SPAL autore del gol del 2-0 degli estensi contro la Roma nello scorso weekend di campionato. Il calciatore scuola Toro racconta la soddisfazione per la rete e la vittoria dell'Olimpico legata anche alla passione sportiva dei genitori: "Con il fatto che i miei sono tifosi laziali hanno vissuto la gioia in maniera amplificata proprio dall'appartenenza. Sono stati felici, poi tutto è andato scemando perché mi hanno pensato solo come figlio riversando ogni attenzione su di me".