SPAL-Chievo 0-0, tante emozioni ma il pari non accontenta nessuno

Tante emozioni, quattro nitide occasioni da rete, ma un pareggio finale che non serve a nessuno. Nel lunch-match della sedicesima giornata di Serie A, SPAL e ChievoVerona non riescono ad approfittare dello scontro diretto per recuperare posizioni e fiducia in classifica: restano così sedicesimi a quota 16 lunghezze i padroni di casa, sempre ultimi con quattro punti gli ospiti.

IL CHIEVO CHIAMA, LA SPAL RISPONDE - Inizia bene il Chievo di Mimmo Di Carlo, che alza il pressing fin dai primi minuti e costruisce le prime occasioni da rete. Al 12' è Meggiorini a impegnare Gomis con un diagonale verso il secondo palo: deviazione provvidenziale del portiere della SPAL, un po' sorpresa in quest'avvio di gara, e calcio d'angolo per i clivensi. Gli ospiti prendono fiducia e, tra il 15' e il 20', spaventano di nuovo gli estensi con un colpo di testa centrale di Pellissier e una bella mezza rovesciata di poco alta di Leris. Venti minuti di affanno, poi una palla gol clamorosa per i biancazzurri. A sfiorare il vantaggio al 21' è il solito Lazzari, impreciso però nella conclusione di controbalzo dalla destra dopo un cross dalla fascia opposta di Fares: palla che termina abbondantemente a lato. Un errore che l'esterno di Semplici si fa tuttavia perdonare pochi secondi più tardi, immolandosi sulla linea di porta in scivolata per salvare il risultato dopo un doppio tentativo di Pellissier. La SPAL viene progressivamente fuori e nell'ultimo quarto d'ora conquista il pallino del gioco, senza però riuscire a far male con la coppia Antenucci-Petagna.

ASSALTO SPAL - È una SPAL completamente diversa invece quella che entra in campo nella ripresa. Gli uomini di Semplici prendono infatti il sopravvento territoriale, pur non riuscendo a sorprendere l'attenta difesa del Chievo. Così, è proprio la formazione gialloblù a creare subito il primo pericolo della ripresa con un contropiede che Pellissier e Giaccherini non finalizzano. Sul fronte opposto rispondono Kurtic e Antenucci, ma le due conclusioni dalla distanza tra il 62' e il 69' non centrano il bersaglio. Semplici getta nella mischia Floccari e Paloschi alla ricerca del gol partita, mentre gli avversari cambiano atteggiamento accontentandosi ormai di un solo punto. Il lampo finale arriva in pieno recupero, al 93', quando è proprio il neo-entrato Floccari a strozzare l'urlo in gola ai tifosi del Mazza con un bolide dal limite dell'area che si stampa clamorosamente sulla traversa. SPAL sfortunata in questo finale di gara, teso e nervoso, contro un Chievo che è comunque riuscito ad allungare la sua striscia positiva grazie a un'altra prestazione convincente: quattro punti in classifica nelle ultime quattro partite di Serie A per Di Carlo.