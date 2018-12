SPAL-ChievoVerona 0-0 al 45', nessun gol ma tante emozioni al Mazza

Primo tempo frizzante al Mazza, nel lunch-match della sedicesima giornata di Serie A tra SPAL e ChievoVerona. 0-0 il risultato parziale, con tanta intensità e almeno un'occasione nitida da rete per parte. In attesa di una ripresa che si preannuncia già tutta da vivere.

CHIEVO SENZA PAURA - Inizia bene il Chievo di Mimmo Di Carlo, che alza il pressing fin dai primi minuti e costruisce le prime occasioni da rete. Al 12' è Meggiorini a impegnare Gomis con un diagonale verso il secondo palo: deviazione provvidenziale del portiere della SPAL, un po' sorpresa in quest'avvio di gara, e calcio d'angolo per i clivensi. Gli ospiti prendono fiducia e, tra il 15' e il 20', spaventano di nuovo gli estensi con un colpo di testa centrale di Pellissier e una bella mezza rovesciata di poco alta di Leris.

I DUE VOLTI DI LAZZARI - Venti minuti di affanno, poi una palla gol clamorosa per la SPAL. A sfiorare il vantaggio al 21' è il solito Lazzari, impreciso però nella conclusione di controbalzo dalla destra dopo un cross dalla fascia opposta di Fares: palla che termina abbondantemente a lato. Un errore che l'esterno di Semplici si fa tuttavia perdonare pochi secondi più tardi, immolandosi sulla linea di porta in scivolata per salvare il risultato dopo un doppio tentativo di Pellissier.

SCOSSA SPAL - La SPAL viene progressivamente fuori e nell'ultimo quarto d'ora conquista il pallino del gioco, presentandosi dinanzi a Sorrentino con un'insidiosa conclusione di Antenucci, poi fermato per posizione di fuorigioco. L'ultima vera emozione, questa, di un primo tempo che non ha certo fatto annoiare, ma che ha stupito tutti per intensità e agonismo. Ammonito solamente Jaroszyński al 45'.