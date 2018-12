© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della SPAL Thiago Cionek ha presentato la sfida esterna contro il Milan ai microfoni di DAZN: "Difficoltà a segnare di Higuain? Non cambia nulla, conosciamo la sua storia, non solo lui ma tutta la squadra del Milan ha una grande qualità. Anche noi siamo consapevoli delle nostre forze, cercheremo di metterle in campo per fare una grande gara".