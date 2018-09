SPAL, Cionek: "Vogliamo stare in alto, non sentiamo la pressione"

Thiago Cionek, difensore della SPAL, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della partita sul campo della Fiorentina: "Il nostro obiettivo è la salvezza. Stiamo raccogliendo i frutti dell'anno scorso. Il campionato è lungo ma faremo di tutto per rimanere più in alto possibile, per i nostri tifosi. Non sentiamo la pressione, abbiamo la consapevolezza che possiamo fare bene e la strada da continuare a seguire è questa".