SPAL, Colombarini: "A Firenze per fare punti. Viola in buon momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista di Fiorentina-SPAL, ha parlato della partita il patron estense Simone Colombarini che si è espresso così anche sull’allenatore Semplici (fonte Radio Bruno): “Siamo partiti bene ma poi abbiamo avuto qualche difficoltà. I viola non saranno certamente quelli dell’andata, adesso sono una squadra diversa. All’andata riuscimmo a giocare una buona partita, adesso veniamo a Firenze per continuare il nostro percorso che in questo momento è positivo, d’altronde anche la Fiorentina è in un buon momento. Dobbiamo fare punti in tutti i campi con tutte le squadre per salvarci. Semplici? Quando si parla dei viola gli si illuminano gli occhi. Per lui è sicuramente una partita speciale