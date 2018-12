© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da La Nuova Ferrara, il patron della Spal Simone Colombarini ha parlato anche della Juventus: "Quando leggo o sento parlare da qualcuno di ultima spiaggia sorrido un pochino perché siamo comunque al momento in una buona situazione. Come si è visto già in questi primi mesi di campionato, tolta la Juventus che gioca davvero un torneo a parte nelle altre partite può succedere sempre di tutto e non si può mai escludere di fare punti. Abbiamo portato a casa punti dove magari non lo avremmo mai pensato poi invece è successo che non ne abbiamo fatti in altre gare in cui contavamo di portarne a casa".