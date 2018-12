© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della SPAL Francesco Colombarini, ha parlato dopo il pareggio a reti inviolate contro il Chievo Verona: "Non sono soddisfatto ma posso dire che a questa squadra manca solo una cosa, il gol - riporta LoSpallino.com - Chiaramente il secondo tempo non mi è dispiaciuto, ma è chiaro che là davanti non siamo riusciti a fare di più".