SPAL, Colombarini su Semplici: "Confermato nel momento più difficile"

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del pareggio conquistato con la Juventus nell'ultimo turno di campionato: "Abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo mosso la classifica di un punto e lo abbiamo fatto per noi e poi fa piacere aver fatto un favore ai napoletani".

Sull'allenatore Leonardo Semplici: "Nel nostro momento difficile abbiamo voluto confermare Semplici e non mandarlo via come molte società avrebbero fatto. E’ stata una scelta giusta perché la squadra si unita e poi i tifosi ci hanno sempre sostenuto. C'è stata grande unità".