© foto di Federico Gaetano

Arrivano conferme in merito al possibile approdo di Emiliano Viviano alla SPAL durante il mercato di gennaio. Sportmediaset.it scrive che il portiere è pronto a salutare lo Sporting Lisbona per rientrare in Italia, anche perché con la squadra portoghese non ha mai giocato, prima per infortunio e poi per scelta tecnica. Il suo futuro potrebbe essere a Ferrara.