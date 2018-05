SPAL, contatti con il Torino per Valdifiori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL inizia a sondare il mercato per costruire la squadra per la prossima stagione dopo aver conquistato la salvezza in serie A. Come riporta Sky il club estense ha messo nel mirino Mirko Valdifiori del Torino. Contatti tra le parti, l'obiettivo è acquistare il cartellino del giocatore a titolo definitivo.