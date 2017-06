SPAL, domani le visite mediche di Rizzo e Felipe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio rinforzo per la SPAL. Come riportato dai gianlucadimarzio.com, il club di Ferrara ha chiuso per Luca Rizzo, centrocampista classe '92 e Felipe, difensore brasiliano reduce dall'avventura all'Udinese. Domani le visite mediche per i due giocatori.