SPAL, fari puntati su Perica. E con l'Udinese si parla anche di Scuffet

SPAL alla ricerca di un portiere e una punta, si scalda l'asse con l'Udinese ma non solo. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, il club estense pensa ad Andrea Fulignati del Cesena per la porta, ma per l'attacco tratta Stipe Perica con i friulani. E nell'ambito della trattativa potrebbe rientrare Simone Scuffet.