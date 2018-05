Spal, Floccari: "Abbiamo il destino nelle nostre mani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match tra Torino e SPAL, l'attaccante spallino Sergio Floccari si è fermato con in zona mista per commentare il match. Ecco le sue dichiarazioni: “Sapevamo che sarebbe stata dura contro un avversario di valore. Peccato, eravamo passati in vantaggio ma poi siamo finiti sotto. Il dato importante è che abbiamo il destino nelle nostre mani. Non è il mio ottimismo ma la realtà. Dispiace molto per oggi, episodi hanno giocato contro, ora resettiamo tutto e vinciamo domenica. La salvezza sarebbe un risultato straordinario. A me piace sempre concentrarmi su di noi: all’ultima giornata siamo padroni del nostro destino, questo deve darci energie per giocare una partita giusta contro la Samp.”, riporta Toronews.