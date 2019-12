Spal, Floccari: "Risultato che ci dà fiducia per il campionato"

L'attaccante della Spal Sergio Floccari ha commentato il successo contro il Lecce in Coppa Italia ai microfoni di Rai Sport: "Siamo molto contenti perchè abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. E' un risultato che ci dà fiducia per il prosieguo del campionato. Siamo in un momento del campionato ma la squadra ci crede ed è viva".

Domenica c'è il Brescia.

"Domenica abbiamo una partita molto importante. Uno scontro diretto e ci dobbiamo preparare bene. Sappiamo di affrontare una squadra che verrà a Ferrara molto determinata ma noi abbiamo le nostre armi e ce la vogliamo giocare".