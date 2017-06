Spal, Gabriel l'obiettivo per la porta: fase di stallo nella trattativa con il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fase di stallo tra Milan e Spal nella trattativa per il trasferimento del portiere Gabriel Vasconcelos Ferreira a Ferrara. Come riportato da TuttoSport, i neopromossi avrebbero infatti individuato nel brasiliano classe '92 una valida opzione per la propria porta, ma per arrivare all'ok definitivo servirà più tempo del previsto.