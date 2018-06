SPAL, grandi manovre: da Grassi e Bonifazi fino a Kean, ferraresi scatenati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Punto sul mercato della SPAL sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il club ferrarese è pronto a riscattare il centrocampista Alberto Grassi per 8 milioni dal Napoli e poi tenterà di sistemare la difesa: Matias Silvestre e Kevin Bonifazi sono gli obiettivi principali. Per l'attacco, invece, occhi sul gioiello della Juventus Moise Kean, per il quale è stata fatta richiesta di prestito.