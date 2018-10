Spal, Lazzari: "Bellissima prestazione, non era facile contro la Roma"

© foto di Federico De Luca

Ha parlato così Manuel Lazzari, esterno della Spal, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma. "E' vero che venivamo da quattro sconfitte ma già nell'ultima contro l'Inter non meritavamo di perdere. Sapevamo che all'Olimpico dovevamo fare qualcosa in più, la prestazione è stata bellissima. Piano piano siamo usciti anche noi nonostante un grande inizio della Roma. Il rigore? Mi ha dato un bella palla in profondità Paloschi, sono stato furbo a mettermi davanti con il corpo. Nel secondo tempo c'è stata una grande Spal, questa era la partita che dovevamo fare".