SPAL, Maggiore occasione sfumata. Ds Spezia spiega: "Offerta bassa"

Guido Angelozzi, ds dello Spezia, parla così del centrocampista Giulio Maggiore, rimasto in Liguria nonostante un contratto in scadenza nel 2019 e un forte interesse della SPAL per lui: "Nel mercato le parti sono tre: chi compra, chi vende ed il calciatore. Per quanto riguarda Maggiore, a noi non sono arrivate offerte degne del suo valore ed abbiamo preferito tenerlo, confidando anche nell'orgoglio del ragazzo, sicuri che potremo trovare una soluzione; per noi si tratta di un calciatore importante, ma anche da parte sua deve esserci la volontà di giocare nello Spezia".